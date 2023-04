Lhyfe soutient la mobilité hydrogène dans les territoires

Acteur de la production d’hydrogène vert, Lhyfe présente Lhyfe Heroes, une plateforme digitale agrégeant l’ensemble de l’écosystème hydrogène. Destiné plus particulièrement aux régions et collectivités, ce portail sert à concevoir et piloter des projets autour de cette énergie alternative.

Adopter l’hydrogène comme carburant pour sa flotte ou développer son usage dans des activités du quotidien, ça ne s’improvise pas. Pour épauler la filière hydrogène – qui reste encore à construire – mais aussi faciliter les démarches, « accompagner, apporter la connaissance et faire du lien entre tous les acteurs (transporteur, chargeur, gestionnaire de flotte) qui se posent des questions sur l’hydrogène renouvelable », comme souligne Claire Le Dren, en charge du développement de Lhyfe Heroes, Lhyfe a donc inauguré une plateforme digitale éponyme.

Lancée en novembre 2022 par le producteur et fournisseur d’hydrogène vert et renouvelable présent à travers onze pays européens – à peu près en même temps la première plateforme pilote de production d’hydrogène vert en mer au monde –, Lhyfe Heroes s’adresse aux initiateurs de projets qui ont déjà entamé une démarche de transition vers l’hydrogène et cherchent à s’équiper. Avec son simulateur d'économie de CO2, ses données et retours d’expérience partagés et mis à jour régulièrement ainsi que plus d’une centaine de solutions aiguillant l’adoption de la mobilité hydrogène, cet outil tient donc un rôle de coordinateur d’un écosystème complexe accessible en ligne.

Accélérer les projets tournés vers l’hydrogène et centraliser les informations

Défini par Lhyfe comme « un portail de gestion des écosystèmes hydrogène », Lhyfe Heroes permet également de recenser et quantifier les usages de l’hydrogène sur une carte pour une meilleure visualisation des besoins, communiquer régulièrement sur l'avancement de projets et synchroniser ceux localement proches, ou encore animer la communauté des usagers finaux (gestionnaires de flottes, de stations, etc.) au travers de rencontres avec des experts et des partenaires potentiels. Autant de fonctionnalités qui ont séduit de nombreux décideurs tels que la collectivité de Schwäbisch Gmünd en Allemagne, l’Agence régionale de développement économique de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée (AD’OCC) en France et même une zone aéroportuaire.

« Pour développer un projet de mobilité hydrogène comme le Corridor H2 Occitanie, nous devons coordonner et partager l’information entre des fournisseurs de technologies hydrogène, des producteurs et distributeurs d’hydrogène, des transporteurs et des chargeurs et les territoires. Nous faisons aussi le lien avec les entités publiques de financement. C’est un travail aussi intense qu’indispensable, et pour lequel s’équiper d’un outil digital ne peut que nous aider », justifie Benjamin Fevre, chargé de mission Innovation et filière hydrogène de l'agence de développement économique AD'OCC. Alexander Groll, directeur de l'agence de développement économique de la ville de Schwäbisch Gmünd, reconnaît quant à lui que Lhyfe Heroes « est, pour nous, un outil de communication qui nous permet de montrer régulièrement à tous les acteurs économiques de la ville le dynamisme de notre agglomération sur ce sujet d'avenir. »