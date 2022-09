Ligier passe à l'électrique avec sa voiture sans permis Myli

Jusqu’ici constructeur de voitures sans permis thermiques et d’utilitaires électriques dédiés à un usage professionnel, Ligier Group entame sa transition électrique en proposant Myli.

Baptisée Myli, la première voiture sans permis animée par une propulsion électrique de la marque Ligier sera disponible dans le réseau de distribution au printemps 2023. Les clients français mais aussi européens âgés de plus de 14 ans pourront s’offrir ce quadricycle « ultra-connecté » « aux multiples possibilités de personnalisation », dont la silhouette est encore dissimulée. De fait, plongé dans le noir, le véhicule est encore difficilement identifiable sur les premiers clichés. Seuls deux blocs optiques de forme ronde mettent en valeur sa signature lumineuse et encadrent une calandre pleine composée en son centre du logo de la marque, ainsi que des petits picots en relief.

Trois niveaux de batterie

Par ailleurs, comme toute voiture sans permis, Myli ne peut embarquer que deux passagers maximum (conducteur compris) et affiche une vitesse maximale limitée à 45 km/h. Elle sera proposée avec quatre niveaux de finitions et trois niveaux de batterie pour garantir une plus grande autonomie de déplacement. À vide, la cylindrée ne dépasse pas les 425 kg.

« Myli est le fruit de notre conviction que les questions de mobilité sont au cœur des enjeux de demain, souligne François Ligier, président de Ligier Group. Plus que jamais, nous agissons avec agilité, passion, détermination et toujours notre soif d’innovation ». Le véhicule sera proposé à la commande en ligne sur le site du constructeur dès son lancement en France mais également en concession au printemps 2023.