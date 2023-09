Liqui Moly en constante évolution

Moins connue que sur son activité historique de fabricant d’huiles et d’additifs, Liqui Moly dispose également d’une offre importante de produits d’entretien automobiles. Aujourd’hui l’entreprise allemande souhaite augmenter sa présence sur cette famille de produits cosmétiques comme l’exprime son directeur commercial Günther Wengert « Comme dans le domaine des lubrifiants et des additifs, nous disposons d’une expertise de plusieurs décennies. »

Pour redynamiser les différentes familles de produits proposées et marquer un nouvel élan commercial, l’entreprise s’est engagé dans une évolution des différents packagings. La principale modification est celle de la couleur : le gris historique du conditionnement est remplacé par du bleu transparent. Les flacons pulvérisateurs et les bouchons ont également été modifiés pour une meilleure utilisation.

Avec ce relancement, Liqui Moly souligne désormais sa compétence et son innovation dans tous les domaines de la chimie automobile. « Nous sommes l’un des rares fournisseurs d’un assortiment complet. Qu’il s’agisse d’huiles moteur et d’additifs, de nettoyants pour freins et de protections de dessous de caisse, de pâte de lavage des mains ainsi que de liants pour huiles et produits chimiques ou de lustrant automobile – nous proposons tous les produits d’un seul tenant et nous nous portons ainsi garants, avec notre marque, de la préservation de la valeur technique et visuelle du véhicule. » détaille le responsable commercial de la marque.

« Proposer des produits pour lesquels les clients sont convaincus est une chose à laquelle nous accordons une grande valeur. C’est l’objectif de nos efforts », souligne Günther Wengert qui conclut « Nous allons continuer à stimuler cette demande avec notre gamme de produits d’entretien remaniée. »

Liqui Moly a souhaité marqué le changement des produits d’entretien automobile avec la modification du packaging ainsi que sa couleur : le gris est remplacé par un bleu transparent.