Liqui Moly facilite la maintenance des transmissions automatiques

Il y a quelques années encore, les vidanges d’huile de transmissions automatiques étaient complexes et fastidieuses. Avec la machine Gear Tronic, le spécialiste allemand des huiles et additifs facilite les interventions et permet une vidange d’huile entièrement automatique pour les boîtes de vitesses à convertisseur, CVT et DSG. La dernière génération d’appareils, Gear Tronic III, rend ces travaux encore plus simples et plus efficaces.

Dans le monde entier, la part des véhicules équipés d’une transmission automatique est en hausse et il en va de même pour les besoins en termes de service. « C’est précisément pour cela que nous avons développé le concept Gear Tronic pour les ateliers et que nous l’avons constamment optimisé », explique David Kaiser responsable du secteur recherche et développement chez Liqui Moly. Aujourd'hui force est de constater que plusieurs milliers de stations Gear Tronic sont utilisés dans le monde. « Ce n’est pas étonnant, car cela permet aux ateliers d’élargir leur offre de services avec la vidange d’huile des transmissions automatiques », complète le responsable.

Liqui Moly rappelle que tout comme la vidange de l’huile moteur, le remplacement de l’huile de transmission auto est également important. Sinon, outre des changements de rapport inconfortables, l’usure de cet organe majeur risque d’être plus important. En effet, si cette maintenance n’est pas effectuée aux échéances prescrites par le constructeur, l’encrassement de l’huile alors chargées de particules métalliques abrasives peuvent entraîner des dommages mécaniques irréversibles à la transmission et coûteux.