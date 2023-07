Liqui Moly lance une huile moteur 0W-8

Le spécialiste allemand des huiles et additifs lance sur le marché une huile moteur, la plus fine de son catalogue. La Spécial Tec AA 0W-8 est conforme à la norme JASO GLV-1 requise pour les modèles hybrides de Mazda et Toyota.

Les mécaniques modernes requièrent une huile moteur de plus en plus performante. C’est encore plus le cas pour les modèles hybrides qui ont des exigences particulières en matière de lubrifiant moteur. Ces agrégats sont plus petits, mais ne sont pas moins sollicités. Ils le sont même plutôt plus, déclare Oliver Kuhn directeur adjoint du laboratoire des huiles de Liqui Moly : « Souvent, un tel moteur doit faire face à des régimes élevés lors du démarrage, c’est-à-dire à froid. Cela ouvre la porte aux infiltrations d’eau. La résistance à l’oxydation, la protection thermique et la protection anticorrosion sont des paramètres supplémentaires qui doivent alors être pris en compte dans le développement du lubrifiant. Par conséquent, le choix des additifs devient plus difficile, tout comme celui de l’huile de base. Une qualité élevée et constante est une condition de base, la marge de manœuvre pour les tolérances est extrêmement faible. »

Les spécifications tout comme les normes évoluent

« 0W-8 est actuellement le grade de viscosité le plus faible », déclare l’expert de la marque qui précise qu'il serait envisageable de faire encore mieux, mais au prix d'efforts très importants. En 2015, les grades de viscosité de la « Society of Automotive Engineers » (SAE) ont été étendues à 0W-16/-12/-8. Une correspondance dans l’API n’a pas été possible. C'est pourquoi la norme ILSAC GF-6B a été définie, mais elle ne va actuellement que jusqu’à SAE 0W-16. Parallèlement, la Japanese Automotive Standards Organization (JASO) a développé une nouvelle spécification pour les huiles à très faible viscosité, appelée JASO GLV-1 (Gasoline Low Viscosity). Il s’agit de la norme actuellement en vigueur.