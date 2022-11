Liqui Moly présente un liquide de frein spécifique pour les V.E.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les systèmes de freinage des véhicules électriques sont plus exigeants et à eux seuls justifient un liquide de frein spécifique. La première est la moindre sollicitation des freins, le moteur électrique de traction permettant un ralentissement important du véhicule dans sa phase de non alimentation et de régénération. Cette réduction de l’usage régulier des freins peut entrainer une corrosion ponctuelle que seuls des additifs spéciaux intégrés au liquide de frein permettent de réduire et de retarder.

La seconde raison qui justifie un liquide de frein particulier est qu’un véhicule électrique est en moyenne plus lourd que son équivalent à moteur thermique et qu’en sollicitant ses freins, ceux-ci chauffent plus rapidement. Ce phénomène imposant un liquide dont le point d’ébullition à sec et le point d’ébullition humide soient élevés.

La troisième raison est la nécessité que le liquide de frein soit le plus diélectrique possible afin de réduire au maximum la conductivité électrique qu’il pourrait provoquer sur les différents pièces ou composants qu’il approche et qui ne sont pas suffisament blindé électriquement. La « contamination » du liquide par un courant électrique pouvant, à termes, une forme de décomposition du liquide et favoriser la corrosion du circuit hydraulique de freinage.

La quatrième raison qui n’est pas nécessairement spécifique aux véhicules électriques mais revêt également toute son importance y compris sur les véhicules à moteurs thermiques : la viscosité du liquide de frein. Une caractéristique fondamentale lorsque le circuit de freinage est doté de dispositifs de régulation de pression comme l’ABS ou l’ESP. Des dispositifs qui doivent leur bon fonctionnement et leur réactivité à la fluidité extrême du liquide de frein.