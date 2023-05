Liqui Moly propose un liquide de refroidissement spécial batterie pour les véhicules électriques

Liqui Moly, spécialiste de la chimie automobile, élargit sa gamme de produits pour les véhicules 100 % électriques avec le liquide de refroidissement de batterie EV 200.

Le produit doit contribuer à ce que la température de la batterie reste dans une plage optimum à son fonctionnement et à son autonomie, entre 15 et 40 °C pour la technologie lithium-ion. La température de la batterie doit être le plus possible constante. Le refroidissement indirect du segment de la batterie, tel qu’il existe sur les modèles de Hyundai et de Kia, nécessite un liquide spécial, comme celui que propose désormais le chimiste. Il garantit que la batterie ne dépasse jamais 60 °C en été et que la température reste constamment dans la plage idéale de 15 à 40 °C, même en hiver.

EV 200 se caractérise par une faible conductivité thermique pendant toute sa durée de vie, une stabilité sur le long terme et une forte protection contre la corrosion.

L’EV 200 s’ajoute aux 4 000 références de produits que propose le fournisseur actif dans le domaine des huiles, des additifs, des graisses et différents sprays d’entretien automobile. En novembre dernier, Liqui Moly avait ajouté à son catalogue un liquide de frein spécifique pour les véhicules électriques.