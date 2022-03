Liqui Moly simplifie le remplacement d'huile des transmissions automatiques

Jugée encore complexe par bon nombre de réparateurs, la vidange des transmissions automatiques est pourtant une opération à forte valeur ajoutée technique et de plus en plus demandée dans les ateliers de réparation. Un sujet d’un intérêt croissant pour la profession que Liqui Moly souhaite démystifier et simplifier en proposant une nouvelle machine dédiée, performante.