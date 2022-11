Litens Automotive Group rachète Dolz

Le Canadien Litens Automotive Group a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Dolz, fabricant et distributeur espagnol de pompes à eau. « La gamme de produits Dolz complète parfaitement notre offre actuelle de produits, ce qui permet à nos entreprises d’offrir une gamme plus large de produits à chacun de nos clients. Nous sommes heureux d’accueillir Jesus Dolz et l’équipe de Dolz et nous nous réjouissons de travailler ensemble », a réagi Paul Robinson, P-DG de Litens, qui précise que Dolz continuera à fonctionner comme une entreprise distincte sous la direction de Jesus Dolz, son P-DG.

Litens Automotive Group est un fournisseur automobile mondial spécialisé dans l’ingénierie des systèmes de transmission et la fourniture de composants. L’industriel est présent à la fois sur le marché de l’équipement d’origine et celui de la rechange avec une présence internationale couvrant plusieurs continents et pays, dont la France.