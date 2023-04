Livraison : Bridgestone épaule Vianova pour décongestionner Paris

Se définissant comme une plateforme big data, Vianova exploite quotidiennement les données de plus d'un million de véhicules connectés. Une base visant ensuite à fournir à ses partenaires une géo-intelligence de pointe capable d’engendrer des solutions pour résoudre aux défis, nombreux et complexes, de la mobilité. Vianova œuvre ainsi aux côtés de plus de 150 autorités publiques et entreprises privées ambitionnant d’optimiser les déplacements de personnes et de marchandises, à l’image de Bridgestone Mobility Solutions.

Solutionner les problématiques logistiques

Vianova vient en effet d’annoncer son partenariat avec la filiale dédiée au développement de solutions de mobilité innovantes et durables de Bridgestone EMIA. Ensemble, et pour la première fois, le tandem utilisera les données télématiques afin d’étudier l’usage de la chaussée par les véhicules de livraison dans Paris, en circulation ou en stationnement. Et, de ce fait, fournir des informations en temps réel sur les embouteillages et la sécurité au sein de la ville.

Dans le cadre de ce partenariat, l'équipe Data Solutions de Bridgestone Mobility Solutions apportera à Vianova des données anonymisées provenant des véhicules connectés de sa filiale Webfleet. Une fois analysées, ces données permettront de connaître la durée de présence des véhicules professionnels en ville, identifier les principaux lieux de livraison et à la durée des arrêts, ainsi que les difficultés rencontrées par les automobilistes. Une vision globale qui assurera ensuite la détermination des meilleurs emplacements pour installer des hubs de livraison du dernier kilomètre en vue de réduire le nombre de véhicules sur les routes et d'améliorer la sécurité routière.

Et pourquoi pas rayonner en Europe

Alors que les activités de livraisons urbaines représentent un enjeu économique important et en plein essor avec 4,3 millions de marchandises livrées chaque semaine à Paris – voire 6,5 millions d'ici à 2030 –, « l'inefficacité de la planification logistique ne crée pas seulement des embouteillages, mais accentue les risques de sécurité en raison de l'utilisation inefficace de poids lourds dans les zones urbaines », regrette Thibault Castagne, co-fondateur et P-DG de Vianova.

Par conséquent, cette collaboration entre les deux entreprises devrait garantir une meilleure compréhension de la situation pour mettre en place des alternatives devant simplifier la libre-circulation de tous les usagers. Enfin, le modèle pourrait se voir dupliquer ailleurs puisque « nous nous concentrons sur Paris pour l'instant, mais ce type de données pourrait transformer n'importe quelle ville dans le monde, de Londres à Zurich, en passant par Berlin », ajoute Thibault Castagne.