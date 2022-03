Livraison d’Opel Vivaro-e pour Vinci Energies Allemagne

La transition énergétique de Vinci Energies, et notamment de son entité Deutschland Building Solutions, s'intensifie avec la remise des clés par Andreas Marx, patron d’Opel Allemagne, le 24 février, du premier des 30 fourgons Opel Vivaro-e. Ces VUL électriques, qui seront utilisés lors de tournées d’installation et d’entretien en Allemagne, ont été retenus pour leur capacité à transporter jusqu’à près de 930 kg de charge utile mais surtout pour leur autonomie de 329 kilomètres (WLTP). Leur dimension hautement sécuritaire, embarquant des systèmes d’assistance de série tels que le régulateur de vitesse, le détecteur de somnolence ou l’avertisseur de présence dans l’angle mort et de l’aide au stationnement avant et arrière, a également su faire la différence. À noter enfin que la moitié de ces Vivaro-e se verront équipés de l’atelier Sortimo, soit l’aménagement d’un poste de travail mobile.

Les prémisses d’un verdissement encore plus massif

Alors que le groupe Vinci n’en est pas à sa première commande auprès du constructeur Opel, possédant déjà en flotte des modèles de VP comme l’Insignia, le Grandland ou l’Astra, les fourgons Vivaro-e constituent les premiers utilitaires Opel à intégrer le parc automobile de Vinci Energies. Une nouveauté qui préfigure l’avenir vers lequel tend l’entreprise puisque l’ensemble des véhicules du secteur tertiaire devrait bientôt passer au tout électrique. « L’évolution de notre groupe vers des activités neutres sur le plan climatique est une valeur importante de la politique d’entreprise de Vinci Energies » a ainsi confirmé Stefan Falk, directeur général de Vinci Energies Building Solutions Deutschland.