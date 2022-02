Livraison du dernier kilomètre : Curbee dévoile son scooter cargo électrique

Curbee propose de remplacer les livraisons faites par des véhicules diesel ou à essence, par un véhicule électrique zéro émission. L'offre se concrétise en un tricycle compact pour accéder facilement aux centres-villes et affichant jusqu'à 100 km d'autonomie. Avec une capacité de charge comprise entre 100 et 250 kg, en fonction du modèle, le scooter cargo répond à une variété de besoins grâce à ses options (coffre à étagères ajustables, pick-up, réfrigérant...). "Les Curbees peuvent atteindre une vitesse maximale de 45 km/h et se recharger entre 2 heures et 3h30, précise la jeune marque. Durables et légers, ils sont équipés d'un système de frein arrière à disque afin de garantir un freinage efficace et d'un écran plat à cristaux liquides de 7 pouces. Une inclinaison avant de 18 degrés offre la possibilité de tourner tout en conservant une excellente stabilité et une bonne tenue de route". L'acquisition d'un scooter cargo électrique est soutenue par le bonus écologique, cumulable avec les aides locales.

Créée en 2021, Curbee est une entreprise française basée à Épinay-sur-Seine en Ile-de-France. Fondée par Roddy Tafial et son associé Redha Bellahsene, elle compte aujourd'hui moins de dix employés.