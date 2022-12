Livraison du dernier kilomètre : DHL Deutsche Post étoffe sa flotte avec 2 000 Ford E-Transit

Entre DHL Deutsche Post et Ford, l'entente est bonne. Déjà partenaires par le passé, les deux entreprises viennent d'annoncer la signature d'une nouvelle méga commande de véhicules utilitaires électriques. Lancé à pleine puissance dans l'électrification de sa flotte de livraison, l'opérateur postal allemand fait ainsi l'acquisition de 2 000 Ford E-Transit 100 % électriques.

Si les premiers exemplaires du grand fourgon zéro émission ont d'ores et déjà été mis à la route en Allemagne, les livraisons devraient s'échelonner tout au long de l'année 2023. Outre les véhicules, DHL Deutsche Post a également passé commandé de plusieurs services au constructeur américain. Fournis via la marque dédiée Ford Pro, il s'agit de prestations de télématique et de recharge électrique.

Vers 60 % de véhicules électriques en flotte d'ici 2030

« Ford Pro et DHL Deutsche Post partagent une vision commune. Cet accord est une étape de plus vers de nombreuses livraisons effectuées en fourgons électriques dans le monde entier. Ford E-Transit est le véhicule électrique le plus vendu en Amérique du Nord, et depuis juin, sur son segment en Europe », se félicite Hans Schep, le directeur général de Ford Pro Europe.

Avec ce nouveau contrat signé, DHL Deutsche Post progresse encore vers son objectif de livraisons neutres en carbone. Pour mémoire, à l'horizon 2030, l'opérateur entend utiliser 60 % de véhicules électriques pour assurer la collecte et la livraison de colis dans le monde.

« L'électrification de la logistique du dernier kilomètre est un pilier essentiel dans la stratégie de décarbonation de nos activités. L'ajout du Ford E-Transit à notre flotte mondiale d'environ 27 000 véhicules utilitaires électriques va renforcer notre capacité à offrir des services de livraison écolos dans le monde », commente Anna Spinelli, directrice achats et responsable mobilité DHL Deutsche Post.