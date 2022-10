Lizy veut faire du véhicule d'occasion la nouvelle opportunité des flottes françaises

Ce nouveau tour de table va permettre à Lizy de déployer son offre 100 % digitale dans l'Hexagone. Spécialiste de la location longue durée de véhicules d'occasion pour les entreprises, la start-up souhaite se développer à l’international avec l'objectif de s’imposer sur le marché du leasing numérique d’occasion en Europe. La société, qui dispose désormais de sa propre flotte de VO récents, connaît une croissance vigoureuse sur un secteur mal adressé par les acteurs historiques du marché. Cette année, elle prévoit, malgré une période difficile pour le secteur automobile, de plus que tripler son chiffre d’affaires.

En Belgique, Lizy a déjà séduit plus de 2 000 entreprises. De la demande de devis, du choix du modèle, de sa motorisation, à la signature du contrat… toute la démarche se fait en ligne. L'offre de location inclut bien évidemment l’assurance, l’assistance routière, l’entretien, les pneumatiques et le bris de glace. « Le client reçoit sa voiture sous trois semaines, contre trois à douze mois dans le cas d’une voiture neuve en leasing », avance la jeune pousse. Les véhicules achetés et proposés affichent un kilométrage maximal de 40 000 km. « En démocratisant un accès facile à la LLD avec des véhicules d'occasion, récents, nous favorisons un cercle vertueux, commente Sam Heymans, cofondateur de Lizy. L’idée est vraiment d’offrir de nouvelles solutions de mobilités aux entreprises avec des flottes plus restreintes, de la rapidité et une expérience client augmentée. »