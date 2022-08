LKQ à Equip Auto, une première !

Le numéro un européen de la distribution de pièces détachées, LKQ, vient d’annoncer officiellement sa participation au salon Equip Auto qui se tiendra à Paris en octobre prochain. Une première pour le groupe américain dont les ambitions sur le marché français sont fortes. Il sera représenté par sa filiale française : Van Heck Interpièces France.

Les équipes commerciales et marketing du distributeur seront présentes pour accueillir, échanger avec l’ensemble des acteurs du marché et présenter les exclusivités, produits, services et formations. À cette occasion, les visiteurs pourront découvrir une offre à 360 degrés comprenant l’organisation logistique et ses multiples plateformes, l’important assortiment en pièces et outillage, la plateforme de formation continue LKQ Academy, le portail de commande et d’informations techniques CarCat Online ou encore ses solutions pour les nouvelles mobilités avec les réseaux Moobi (dédié aux mobilités électriques) et l’enseigne MRA AutoFirst.