LKQ à la rencontre des distributeurs à Equip Auto

Pour la première fois, LKQ avait un stand au salon Equip Auto. L’occasion pour le distributeur de présenter son offre, sa logistique et ses solutions digitales de formation et de commande de pièces. LKQ a profité du salon pour lancer, en France, son réseau Moobi dédié à la mobilité électrique.

Dans l’espace dédié aux groupements de distribution, les visiteurs du salon Equip Auto pouvaient découvrir un nouvel acteur, à savoir le distributeur américain LKQ représenté par son équipe européenne. Une première pour le numéro un en Europe de la pièce détachée qui affiche de fortes ambitions de conquête sur le marché français. À la recherche de nouveaux distributeurs dans l'Hexagone, déjà au nombre de 80 pour 120 magasins, LKQ met en avant trois de ses solutions.

Former en ligne en toute souplesse

La LKQ Academy est un service de formation en ligne composé de 120 modules, vendus chacun entre 10 et 40 euros, qui a fait ses preuves dans une vingtaine de pays en Europe. Développée en interne, elle permet aux ateliers d’évaluer les compétences avec une série de tests et la mise en place d’un parcours de développement des compétences autour de treize thématiques comme la climatisation, le diagnostic, les Adas, l’électrique, etc. « Quel que soit le niveau de connaissance du participant, celui-ci trouvera une offre qui le mènera sur la voie de la progression. La plateforme a pour objectif de rendre la formation plus accessible et de contribuer à la pérennité des ateliers », commente Ludovic Montenot, directeur marketing et communication de LKQ France & Benelux. Ce portail de formation en ligne permet de se former de manière flexible, interactive et avec méthodologie. Un radar de compétences permet visuellement de situer son niveau de connaissance sur les principales thématiques.

Autre service digital proposé par le distributeur, le portail de commande de pièces CarCat Online, couplé à la base d’informations techniques Haynespro. Ce dernier est connecté aux ERP des distributeurs, des plateformes régionales (Paris, Lyon, Nantes, Lens, Nancy, Toulouse et bientôt Marseille) comme nationales, ce qui permet de connaître les prix et les disponibilités des pièces. L’outil intègre un module de devis interactif et donne accès à l’ensemble de l’offre pièces du distributeur, dont les consommables (offre UniversalParts) et les outillages (offre Toolspecial avec 50 000 références). Les livraisons s’opèrent en fonction des produits de H+4 à J+1.

Moobi pour la mobilité électrique

Dernier concept proposé par LKQ, le réseau Moobi, dédié à la mobilité électrique. Il permet aux distributeurs comme aux ateliers de se positionner sur ce nouveau marché en fournissant des systèmes de recharge, des services en matière de conseil et d’installation de bornes, des accessoires comme des câbles et des abonnements. Les garagistes peuvent aussi compter sur le réseau de garages AutoFirst, qui compte à ce stade une centaine d’adhérents en France.