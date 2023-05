LKQ et sept équipementiers premiums lancent le réseau de garage 1TEC Auto Hub en UK

La démarche est peu courante : la filiale britannique de LKQ, Euro Car Parts, vient de lancer au Royaume-Uni un réseau de garages nommé 1TEC Auto Hub avec l’appui de sept grands équipementiers de renom, fournisseurs du distributeur que sont MPM Oil, Pagid, Schaeffler, Shell, Valeo, Varta et ZF Aftermarket.

Les garages qui rejoignent cette nouvelle enseigne ont accès à une assistance technique, à du marketing, à des opérations commerciales et bien sûr à de la formation, notamment via la LKQ Academy. Un programme de fidélité a de même été mis en place au niveau des achats.

« La collaboration est essentielle en ces temps de changements technologiques et réglementaires rapides dans notre secteur. L’accès aux derniers outils, aux formations et aux données techniques est vital. C'est pourquoi, à travers 1TEC Auto Hub, nous cherchons à créer un réseau qui soutient une communauté professionnelle d'ateliers indépendants afin de pérenniser leurs activités. 1TEC Auto Hub a obtenu le soutien impressionnant de certaines des plus grandes marques de notre industrie. Chacun apporte avec eux des avantages uniques qui seront essentiels pour que les ateliers atteignent leur plein potentiel. Notre ambition est de faire de 1TEC Auto Hub une marque que les consommateurs recherchent activement pour un service client de premier ordre et des travaux de maintenance et de réparation efficaces » commente Kevan Wooden, directeur commercial de LKQ Euro Car Parts.