LKQ Europe devient le premier groupement indépendant de distribution de pièces à intégrer le Cecra

Le Conseil européen du commerce et de la réparation automobile vient d’être rejoint par LKQ Europe comme membre Gold.

LKQ Europe, premier groupement de distribution de pièces détachées sur le continent, vient d'annoncer son partenariat avec le Cecra, Conseil européen du commerce et de la réparation automobile. Il est à ce jour le seul distributeur de pièces indépendant à être membre de cette organisation.

Cette adhésion est motivée par le fait que le marché de la distribution de pièces détachées a de nombreux challenges à relever comme l’accès aux informations techniques, à la data, la formation des ateliers ou encore le défi climatique.

« Nous sommes fiers de nous associer au Cecra, une organisation qui partage notre vision de l'avenir de l'industrie automobile et du rôle crucial que jouent les ateliers pour assurer une mobilité accessible, sûre et durable à tous les européens » a déclaré Varun Laroyia, PDG de LKQ Europe.

De parts ses positions, LKQ estime avoir les solutions et les compétences pour être une force au service de la fédération. Le groupement, qui est membre Gold du Cecra, sera plus particulièrement actif au sein de la section des ateliers indépendants. Il participera à divers groupes de travail afin d'apporter son expertise et de renforcer la voix des ateliers auprès des institutions Européenne.

« Nous sommes ravis d'accueillir LKQ Europe dans notre réseau de partenaires et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour défendre les intérêts de nos membres, promouvoir le partage de connaissances et de bonnes pratiques, et veiller à ce que tous les ateliers soient entendus pour façonner l'avenir de notre industrie » se réjouit Bernard Lycke, directeur général du Cecra.