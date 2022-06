LKQ Europe repense son image de marque

Dans le cadre de son parcours continu d'expansion, d'intégration et de transformation, LKQ vient de dévoiler sa nouvelle image de marque qui au niveau de l'ensemble du groupe permettra au distributeur et à ses filiales une harmonisation et un soutien à la construction d'une culture d'entreprise unique. LKQ Europe mettra en œuvre la nouvelle identité visuelle, déjà visible outre-Atlantique, dans les mois à venir.

Pour mémoire, LKQ Corporation a été fondée en 1998. En 2011, LKQ est entré sur le marché européen avec l'acquisition d'Euro Car Parts au Royaume-Uni. Depuis lors, LKQ a acquis plus de 80 sociétés dans plus de 20 pays européens. Les trois lettres LKQ signifient "Like-Kind-Quality" (qualité similaire) pour définir la qualité équivalente à l’origine de son offre de pièces.

LKQ Europe, filiale de LKQ Corporation, dont le siège social est à Zoug, en Suisse, est le premier distributeur de pièces de rechange en Europe. Elle emploie actuellement environ 26 000 personnes avec un réseau de plus de 1 000 succursales et un chiffre d'affaires d'environ 6,1 milliards de dollars en 2021. L'organisation fournit plus de 100 000 ateliers indépendants.

« Afin de continuer à être un leader sur le marché de la rechange automobile, nous pensons qu'il est essentiel d'évoluer et d'investir dans notre image et notre réputation d'entreprise. Nous allons construire une marque mondiale forte et inspirante qui reflète non seulement notre histoire mais aussi nos futurs modèles commerciaux offrant plus de valeur aux clients à travers l'Europe » a déclaré Arnd Franz, PDG de LKQ Europe. Et de poursuivre : « Avoir une solide réputation est également essentiel pour attirer les meilleurs talents du marché. Construire une marque employeur forte contribuera à créer un sentiment positif et à bâtir notre réputation d'entreprise moderne et progressiste et d'employeur de choix. »