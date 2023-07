LKQ Europe se met à la pièce poids lourds avec l’acquisition de Digraph

Digraph, premier distributeur indépendant de pièces détachées commerciales du Royaume-Uni spécialisé dans les pièces pour poids lourds, autocars et autobus, a été acquis par LKQ Corporation. L'accord est une étape importante pour LKQ Europe car il marque son entrée officielle sur le marché des pièces détachées pour camions.

Digraph a été fondée en 1976. Le groupe exploite aujourd'hui 21 succursales à travers le Royaume-Uni, effectuant 300 000 livraisons par an à plus de 4 000 clients.

Suite à la transaction, Digraph sera intégré au groupe LKQ Royaume-Uni et Irlande, aux côtés de LKQ Euro Car Parts, LKQ Bodyshop et LKQ Leisure and Marine (Arleigh Group). L'entreprise continuera à fonctionner comme une entité juridique distincte sous la marque Digraph. Andy Southby, actuellement directeur général de la division LKQ Bodyshop au Royaume-Uni et en Irlande, assumera la responsabilité de directeur général de Digraph parallèlement à ses responsabilités chez LKQ Bodyshop.

« Nous sommes fiers que Digraph, avec sa riche histoire, rejoigne la famille LKQ en Europe. En entrant dans le secteur des pièces détachées pour camions, nous élargissons nos capacités et, surtout, offrons à nos clients une disponibilité des pièces, une expertise et des avantages inégalés à notre échelle », a déclaré Varun Laroyia, PDG de LKQ Europe.

LKQ a fait un investissement initial dans Digraph en 2017 et a depuis fourni des conseils stratégiques et un soutien ainsi qu'en travaillant en partenariat sur les achats.