LKQ Europe sélectionné par Leaseplan pour la maintenance de sa flotte

LKQ Europe, premier distributeur de pièces détachées automobiles en Europe, et LeasePlan, loueur longue durée, ont convenu d'étendre leur coopération au niveau européen. L'accord pluriannuel comprend la gestion complète de l'entretien des véhicules pour la flotte LeasePlan dans les centres de réparation affiliés à LKQ et la fourniture de pièces détachées de qualité d'origine par LKQ au réseau de garages partenaires LeasePlan à travers l'Europe.

« LKQ et LeasePlan collaborent déjà avec succès dans certains pays. Nous sommes ravis d'avoir étendu notre partenariat à un niveau paneuropéen. LeasePlan est un leader du Car-as-a-Service et nous sommes convaincus qu'un partenariat à plus grande échelle présente des avantages mutuels. Nos processus établis se sont avérés efficaces et efficients, et nous sommes impatients de fournir à LeasePlan notre expertise et notre savoir-faire élargis en matière de distribution et de réparation de pièces de rechange » a déclaré Varun Laroyia, PDG de LKQ Europe.

« Grâce à cette collaboration prestigieuse, des gains d'efficacité locaux et centraux significatifs ainsi que des avantages pour nos clients seront réalisés » estime Ignacio Barbadillo Llorens, chef des opérations de LeasePlan. Le loueur gère un parc de 1,6 million de véhicules dans plus de 28 pays. Il vient d’être repris par ALD, société de leasing filiale de la Société générale.