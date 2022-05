LKQ Europe : vers une logistique sans frontière

Acteur de la distribution de pièces auto, LKQ est présent dans plus de 20 pays européens, compte 26 000 employés et enregistre un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros. Au total, le groupe propose 900 000 références uniques, qui seront rapportées à 400 000, voire 350 000, une fois le catalogue optimisé. Selon Alex Gelbcke, P-DG de LKQ Fource, la stratégie du distributeur est de coller aux tendances futures des dix prochaines années de l'entretien automobile, notamment la connectivité, l'électrification du parc, les modes de consommation de la mobilité. La digitalisation tient également une place particulière, notamment en ce qui concerne le secteur BtoB : l'objectif est ici de créer la première expérience numérique européenne, intégrée et adaptables à tous les clients d'ici 2025. D'ici cette même date, le groupe entend également devenir le premier acteur omnicanal du marché aftermarket en Europe, et notamment centré sur les consommateurs (BtoC) et leurs exigences. Toujours dans le monde des clients particuliers, LKQ entend être légitime en tant que premier fournisseur de services de mobilité, avec une seule application pour tous les conducteurs et leurs besoins en matière de mobilité.

Au niveau du groupe, l'une des ambitions est de rassembler toutes les sociétés acquises au fur et à mesure sous un même nom : LKQ. En attendant, le distributeur poursuit sa politique de croissance organique en France.

Un maillage logistique fort

Le plan de développement de LKQ-Van Heck Interpieces France se poursuit avec l'ouverture du nouveau site logistique de Paris-Les Ulis (91). Le sixième entrepôt français du groupe dispose d'un espace de stockage de 8 000 m² et de près de 73 500 références à ce jour, et 80 000 à terme. La valeur du stock est estimée à 3 millions aujourd'hui, et sera de 6 millions rapidement). Situé au sud de Paris, l'entrepôt bénéficie de la proximité des grands axes routiers et peut ainsi desservir un rayon de 200km autour de l'Île-de-France. Alex Gelbcke, P-DG LKQ Benelux-France, commente : « Le nouveau site de Paris-Les Ulis est l'un des piliers de notre plan de développement et vient renforcer un maillage qui compte désormais six dépôts logistiques à travers le territoire français. » L'emplacement est également stratégique pour sa connexion facilitée avec le dépôt belge de Vilvorde. À partir de cette nouvelle implantation francilienne, le groupe propose à ses clients un large choix de pièces premium et de MDD (pour une couverture de 95% du parc, produit de grande vente pour les véhicules de plus de 8 ans), ainsi que de l'outillage et des consommables. Dans un premier temps, cinq tournées de livraison en H+4 et J++1 sont organisées tous les jours, puis 10 d'ici le second semestre. Des navettes de nuit seront effectives au début du mois de juin. Alex Gelbcke indique : « Couvrir le territoire français à travers un maillage logistique fort est clairement notre ambition et permet de répondre aux besoins de nos clients de manière efficace et réactive. » Par ailleurs, le centre des Ulis est également le point de contact pour accéder aux autres services du groupe, comme la plateforme de services et de commande en ligne CarCat, la LKQ Academy, les ateliers AutoFirst ou encore les services de diagnostic et de support technique.

En France, la stratégie de LKQ-Van Heck Interpieces France est clairement d'intensifier et de renforcer son empreinte au niveau national d’ici 2023. Le groupe lancera d'ailleurs en octobre, à l'occasion du salon Equip Auto, des bornes de recharge Moobi ouvertes à l’ensemble des réparateurs AutoFirst.