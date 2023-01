LKQ fait son entrée au conseil d'administration de la Feda

Adhérent de la Feda depuis le mois de mars 2022, le fournisseur de solutions et de pièces de rechange fait désormais partie de son conseil d'administration.

Le groupement LKQ-Van Heck Interpieces France, dont la branche VHIP est déjà membre de la Feda depuis un an, a rejoint la gouvernance de l'organisation professionnelle le 8 décembre dernier. En intégrant LKQ à son conseil d'administration, la Feda accueille un acteur majeur de la distribution automobile française également présent sur le marché européen et nord-américain. Alain Landec, président de l'organisation professionnelle, se réjouit de cette arrivée, qui « confirme une nouvelle fois le dynamisme de la Feda et la conforte dans sa vocation de porter la voix de tout un secteur, celui de l'après-vente indépendante, qu'elle représente désormais dans toute sa diversité. »

Dirigé par Peter Vanosmael, LKQ-VHIP France est représenté au conseil d’administration par Patrick Gauvent, directeur du service développement et intégration.