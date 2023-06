LKQ, recycler et distribuer de manière durable

LKQ vient de publier son rapport de durabilité 2022 à l’échelle mondiale. Le document dresse les réalisations en matière environnementale et de RSE. On apprend notamment que le groupement de distribution international a recyclé l’an passé 770 000 véhicules. Ce qui a permis de récupérer 44 millions de kg d'aluminium, près de 3 millions de kg de cuivre et plus de 56 millions de kg d'acier. Sans oublier les 13 millions de pièces recyclées vendues.

LKQ a aussi poursuivi sa trajectoire vers son objectif d'atteindre zéro émission de gaz à effet de serre d'ici à 2050 et de réduire ses émissions de 30 % à horizon 2030. Les initiatives comprennent la transition vers des véhicules à faibles émissions ou à zéro émission, tels que les véhicules électriques à batterie, et l'investissement dans des énergies renouvelables telles que les panneaux solaires.

LKQ a également prévu d'adopter un code de conduite pour ses fournisseurs, définissant les attentes de l'entreprise en matière de droits de l'homme, de pratiques de travail et de normes environnementales.

La Fondation communautaire LKQ a fait don de près de 3 millions de dollars à des causes caritatives dans les domaines de la santé, des services sociaux, de l'éducation, de l'environnement mais aussi aux corps d’intervention que sont la police, les pompiers et les militaires.

« En tant que plus grand recycleur de véhicules au monde, la durabilité est au cœur de notre activité et de notre succès. Notre solide engagement envers l'environnement complète notre engagement envers nos employés et nos communautés. Le rapport de cette année met en évidence ce que nous faisons dans le monde entier tout pour promouvoir la durabilité, l'équité et l'avancement au sein de notre organisation », a déclaré Dominick Zarcone, président et directeur général de LKQ.