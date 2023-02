LKQ se renforce en Amérique de Nord avec le rachat d’Uni-Sélect

LKQ et Uni-Sélect ont annoncé un accord concernant le rachat du distributeur canadien par son concurrent américain pour un montant de 2,1 milliards de dollars.

Fondé à Boucherville au Québec en 1968, Uni-Sélect est le principal distributeur de pièces détachées et de peinture au Canada. Le groupe est présent au Canada, en Amérique du Nord mais aussi en Europe, au Royaume-Uni. Il compte plus de 5 200 employés, 15 centres de distribution et plus de 400 succursales. Uni-Sélect revendique 70 000 clients pour un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars en 2022 (résultat net de 65 millions).

« Cette acquisition renforce davantage les activités mondiales de distribution de pièces automobiles de LKQ. Les activités nord-américaines de distribution de peinture automobile et de pièces mécaniques d'Uni-Sélect complètent le territoire actuel de LKQ et nous permettront de distribuer une plus vaste gamme de produits à nos clients. Plus important encore, nous croyons que nos efforts combinés créeront une valeur à long terme formidable pour nos clients, nos actionnaires, nos employés et nos autres parties prenantes, alors que nous continuons de mettre l’accent sur nos initiatives en matière d’excellence opérationnelle. Nous sommes également heureux que l’acquisition permette à LKQ d’établir une présence importante au Québec, y compris le siège social de Uni-Sélect à Boucherville, élargissant ainsi les activités commerciales déjà existantes de LKQ dans cette province », a commenté Dominick Zarcone, président de LKQ Corporation.

Cession de GSF Car Parts au Royaume-Uni

L’opération devrait générer des synergies de coûts annualisées d’environ 55 millions de dollars d’ici le troisième exercice suivant la clôture, en plus de générer des revenus et des marges supplémentaires pour l’ensemble des activités d'Uni-Sélect et de LKQ.

L’opération devrait se conclure au cours du deuxième semestre 2023, sous réserve des conditions habituelles, y compris l’obtention des approbations en matière d’antitrust au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans le cadre de l’opération, en raison des mesures réglementaires, LKQ entreprendra un processus de cession de GSF Car Parts Royaume-Uni, l’organisation de distribution de pièces mécaniques d'Uni-Sélect située au Royaume-Uni (180 magasins et 20 000 clients). « Nous sommes une entreprise solide et saine, optimiste quant à l'issue éventuelle du processus de cession, compte tenu de la force de GSF et du talent de nos 2 500 personnes à travers le Royaume-Uni », a déclaré Sukhbir Kapoor, président et directeur de l'exploitation de GSF Car Parts.