LKQ Van Heck Interpieces France et Infopro Digital interopèrent leurs solutions

Les plateformes CarCat Online (LKQ Van Heck Interpieces France) et GTA-Pro (Infopro Digital), qui proposent des solutions complémentaires, sont désormais interfacées.

LKQ Van Heck Interpieces France poursuit son ambition de devenir un fournisseur de solutions digitales innovantes dédiées au marché de la rechange en prolongeant son partenariat avec Infopro Digital. Ensemble, ils proposent des solutions complémentaires et interfacées aux réparateurs afin de leur faciliter la tâche et booster leur efficacité.

CarCat Online, le portail de service et de recherche de pièces, et GTA-Pro, le système de gestion de garage, revendiquent un interfaçage parfait. Les deux solutions seront proposées à plus de 4 000 ateliers. L'interopérabilité des plateformes entend leur permettre de gagner du temps mais aussi contribuer à l'amélioration de la qualité de service.