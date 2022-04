LKQ Van Heck Interpièces France ouvre sa plateforme logistique parisienne

LKQ Van Heck Interpièces France, filiale de LKQ Europe, poursuit son développement sur le territoire national. Cinq mois seulement après avoir installé son centre logistique près de Toulouse, le distributeur annonce l’ouverture de son nouveau centre de distribution de 8 000 m² situé aux Ulis, en région parisienne. Une ouverture très attendue. « Un investissement qui confirme ainsi notre volonté d’être proche de nos clients et de contribuer activement à la dynamique de la région » commente la centrale.

Situé au sud de Paris, dans l’Essonne, le site est proche des grands axes routiers et se trouve au centre d’un pôle d’activités important et en pleine expansion. Il vise de desservir rapidement un rayon de 200 km.

« Le nouveau site de Paris - Les Ulis est l’un des piliers de notre plan de développement et vient renforcer un maillage qui compte désormais cinq dépôts logistiques à travers le territoire français » indique Alex Gelbcke, CEO LKQ Benelux-France.

Le nouveau centre stocke plus de 80 000 références en pièces premium, MDD, outillage et consommables. Il se présente avec les mêmes capacités logistiques que la plateforme lyonnaise et est en liaison avec le site européen de Vilvorde portant ainsi les disponibilités à plus de 120 000 références. Dans un premier temps, des tournées de livraison en H+4 et J+1 sont proposées.

Ce renforcement logistique accompagne les autres services mis en place par la centrale d’achats à savoir : le catalogue électronique CarCat, la LKQ Academy, les concepts de garage AutoFirst, ainsi que des services de diagnostic et de support technique.