LKQ Van Heck Interpieces France s'implante à Nantes

Après l'ouverture du site logistique de Paris - Les Ulis en avril, le groupe poursuit son déploiement en France avec l'ouverture d'un nouveau site dans la région ouest. Le nouveau centre de distribution est situé à Saint-Étienne-de-Montluc au nord-ouest de Nantes (44) près des grands axes routiers, ce qui permet un accès rapide dans un rayon de 200 km autour de la région nantaise. Alex Gelbcke, P-DG de LKQ Benelux-France, réaffirme l'importance du marché français dans la stratégie régionale France et Benelux et indique : « Nous avons pour objectif de construire un réseau national fort sur le marché français et d'offrir aux clients de tout le pays la gamme étendue des produits et services LKQ. Le centre de distribution de Nantes, notre sixième agence en France, soutient notre vision et étend notre réseau à l'ouest du pays. »

Depuis le nouveau site de logistique, qui dispose d'un espace de stockage de 3 200 m², le groupe propose une large gamme de pièces haut de gamme, de marques de distributeur, d'outils et de consommables. Au total, le centre nantais stocke près de 45 000 références livrées en H+3. Enfin, comme ses grands frères, le site de Saint-Étienne-de-Montluc propose l'ensemble des produits et services : CarCat, LKQ Academy, les services de diagnostic et d'assistance technique, et les ateliers AutoFirst.