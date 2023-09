LKQ VHIP France convie ses distributeurs en Croatie pour sa convention annuelle

Le groupement de distribution LKQ VHIP France a indiqué préparer sa convention annuelle regroupant ses adhérents distributeurs. La réunion se tiendra en Croatie du 20 au 23 septembre prochain. Ce ne sont pas moins de 150 personnes qui ont répondu présent pour l'évènement qui se déroulera sur la côte adriatique dans la ville historique de Split.

Durant les 4 jours que dure cette rencontre, des pistes seront proposées pour aider les distributeurs à développer leurs affaires au cours des cinq prochaines années. Cette convention sera aussi l’occasion de dresser un état des lieux et de rappeler les enjeux auxquels les acteurs du marché devront faire face au regard des mutations attendus sur le secteur de la rechange automobile. La Feda et le GIPA interviendront et feront profiter de leur expertise et de leur connaissance du secteur pour un éclairage toujours plus intéressant sur le marché et ses composantes.

Avec le support des sponsors et partenaires équipementiers, fournisseurs de LKQ VHIP France, les professionnels pourront profiter d'informations sur les gammes et leurs nouveautés lors d'une séance plénière dédiée. Les échanges se poursuivront entre distributeurs et fournisseurs à travers une séance de réseautage encadrée par les équipes LKQ VHIP France.