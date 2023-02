LKQ-VHIP France déploie Moobi en France

Avec Moobi, LKQ-VHIP France propose désormais un concept global et évolutif dédié aux véhicules électriques et hybrides.

Développé au sein de LKQ Benelux France, le concept Moobi s'adresse aux réparateurs qui cherchent à ouvrir leurs services aux véhicules électriques et hybrides. Annoncé en octobre dernier lors du salon Equip Auto, Moobi arrive en France après avoir fait ses armes en Belgique et aux Pays-Bas. « Notre volonté avec Moobi est d’apporter au marché une solution globale s’appuyant sur l’expertise LKQ et celle de nos partenaires externes triés sur le volet. Cette complémentarité permettra au réparateur de bénéficier d’un soutien fort et de disposer de tous les outils nécessaires pour intervenir en toute sécurité et accompagner les clients dans cette étape clé qu’est l’électrification des véhicules », indique Peter Vanosmael, directeur général de LKQ-Van Heck Interpièces France. Avec ce concept, LKQ-VHIP France entend accompagner les garagistes dans la prise en charge des véhicules électriques et hybrides.

Moobi couvre ainsi les pièces et outillage pour la maintenance, l'accès à des experts techniques (formation, hotline, données techniques, audit), des services spécifiques (borne de recharge, cartes de recharge en collaboration avec WATT) et le soutien en termes de marketing (enseigne Moobi, communication vers les consommateurs).