LKQ-VHIP France s’installe à Marseille

Situé à 25 kilomètres au Nord-Ouest de Marseille, le nouveau centre de distribution LKQ de Marignane se trouve à proximité de l’aéroport Marseille-Provence et des grands axes autoroutiers permettant un accès rapide à un rayon de 200 km autour de la cité phocéenne. « Ce nouveau site logistique répond à deux objectifs majeurs à savoir renforcer notre offre de services auprès de nos partenaires actuels et exploiter pleinement le potentiel important qu’offre la région Sud-Est. » déclare Alex Gelbcke, CEO de LKQ Benelux-France

Le centre dispose de 3.500 m² d'espace de stockage parfaitement optimisé comme cela est déjà le cas sur les centres logistiques de Toulouse et Nantes. Le dernier site LKQ de Marignane assure les livraisons à ses clients de la région grâce à une large gamme de pièces haut de gamme, de marques de distributeur, d'outils et de consommables. « Avec son stock de près de 45 000 références, ce site apporte une solution dynamique à son offre de livraison H+3 et permet également à ses partenaires régionaux d'être connectés à l'offre logistique européenne étendue à plus de 250 000 références. » déclare Peter Vanosmael, directeur général de LKQ Van Heck Interpièces France.

Comme les autres dépôts du groupe, le nouveau centre de distribution de Marseille propose l'ensemble des produits et services, notamment la plateforme de commande et de service en ligne CarCat, la LKQ Academy, les concepts de garage AutoFirst et moobi ainsi que les services de diagnostic et d'assistance technique.