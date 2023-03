LLD : Agilauto monte en gamme avec son offre « Location Premium »

Depuis le 28 mars, Agilauto propose à ses clients professionnels une nouvelle solution de financement haut de gamme. Avec la « Location Agilauto Premium », un service de conciergerie automobile est mis à disposition des conducteurs pour l'entretien, les réparations et l'assistance du véhicule.

« Notre rôle n’est plus seulement de financer des véhicules mais de fournir des solutions de mobilité complètes, déclare Jean-Michel Baylaucq, directeur d’Agilauto. En renforçant notre collaboration avec CEO Car Caring et en enrichissant nos solutions de financement LLD avec des packs de conciergerie automobile uniques sur le marché, nous accompagnons le conducteur à chaque étape : lors de sa réflexion pour choisir le véhicule puis son financement, pour l’entretien du véhicule et jusqu’à la restitution de ce dernier. »

Cette prestation a été co-créée en marque blanche avec CEO Car Caring et Europ Assistance. Elle s'affiche à 93,96 euros TTC/mois pour un véhicule thermique et 95,04 euros TTC/mois pour un véhicule électrique. Avec le service VIP disponible 7j/7 et 24h/24, les conducteurs bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour l’entretien de la voiture de la livraison à la restitution en fin de contrat, d’une priorisation de toutes les demandes, d’une assistance avec des conditions privilégiées, de convoyages illimités, d’un véhicule de remplacement équivalent à celui loué, etc.

Aussi disponible en option

L'offre de conciergerie est également disponible en option sur les autres contrats LLD Agilauto, à partir de 9,60 euros par mois et jusqu'à 67,50 euros par mois. Elle s'appuie sur une ligne téléphonique unique et un interlocuteur dédié qui accompagne le conducteur. Joignable tous les jours de 8 h 30 à 18 h 30, l’assistant personnel :

répond à toutes les questions d’ordre mécanique, technologique ou d’utilisation du véhicule ;

conseille le conducteur avant ses déplacements (vérification à effectuer avant un départ en vacances, respect de la loi Montagne, recherche de lieu pour recharger un véhicule électrique…) ;

rappelle au conducteur les révisions à effectuer sur son véhicule ;

prend rendez-vous chez un réparateur agréé lorsqu’il est nécessaire de réparer ou de réviser le véhicule.

Parmi les services additionnels : une scénarisation et un pilotage des opérations de maintenance et d’entretien ainsi que, une fois par an ou en illimité selon le contrat, le convoyage du véhicule jusqu’au garage puis le retour du véhicule à son propriétaire et l'envoie du compte rendu des points vérifiés en atelier ou des réparations réalisées.

Si pour le moment, le service est disponible uniquement pour les professionnels, les clients particuliers seront prochainement concernés.