LLD : Arval déploie un nouveau réseau après-vente

"Pour gagner en efficacité, améliorer la qualité de service et offrir une nouvelle expérience client", Arval France annonce le lancement de son réseau après-vente sélectionné parmi des "partenaires de confiance à travers toute la France". La filiale du groupe BNP Paribas emprunte ainsi la voie du "tout-en-un" pour optimiser le temps de réalisation des opérations de maintenance.

Dans le détail, Arval propose désormais deux niveaux de prestations :

les « Arval Centers » apportent tout leur savoir-faire en lien avec les équipes techniques et sont en mesure de proposer des solutions de mobilité aux conducteurs, telles qu'un véhicule de remplacement ou bien le service à domicile ;

» apportent tout leur savoir-faire en lien avec les équipes techniques et sont en mesure de proposer des solutions de mobilité aux conducteurs, telles qu'un véhicule de remplacement ou bien le service à domicile ; les « Arval Premium Centers », dont le premier ouvrira à Bordeaux dans quelques semaines sont de véritables centres multi-services « tout-en-un », où toutes les opérations peuvent être réalisées au même endroit (carrosserie, pneus, pare-brise, révisions, etc.) afin de limiter le nombre d’immobilisations.

Le loueur a profité de ce nouvel axe stratégique pour renforcer le pilotage de la qualité de service avec la signature d’une nouvelle charte d’engagement et la mise en place de nouveaux indicateurs, suivis tout au long de la relation partenariale. L’identité visuelle d’Arval sera également présente sur le terrain, au sein de chacun des centres afin qu'ils soient facilement identifiable et reconnaissable. Fin 2022, 250 « Arval Centers » et 20 « Arval Premium Centers » devraient être à disposition des conducteurs. Un réseau qui devrait atteindre 1 000 « Arval Centers » et de 300 « Arval Premium Centers » à l'horizon 2025.

"Nous devons à nos conducteurs la meilleure expérience client possible : ce sera le cas grâce à nos garages sélectionnés avec soin, répondant à notre charte qualité et avec lesquels nous aurons un partenariat renforcé, commente Bertrand Gousset, directeur global opérations d’Arval France. Avec cette nouvelle approche innovante, tout ce qui doit être fait sur le véhicule est réalisé au même endroit, dans un minimum de temps avec l’excellence comme ligne de conduite. Tous ces centres d’entretien et de réparation préférentiels ont l’avantage d’intervenir sur tous les véhicules de la flotte, quelle qu’en soit la marque."