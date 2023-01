LLD/LOA pour les pros : le leasing profite aux professionnels ?

Comprendre le principe de fonctionnement du leasing

Le leasing regroupe la LLD pour les pros ainsi que la LOA. Le premier terme désigne la location longue durée et généralement le contrat s’établit sur une période allant d’un an à cinq ans. En contrepartie, l’entreprise s’engage à verser mensuellement un loyer, défini au moment de la conclusion du contrat. Ce dernier inclut aussi l’assurance automobile, l’assistance et l’entretien. À la fin de la location, l’entreprise devra restituer la voiture au loueur.

Concernant la LOA, ou location avec option d’achat, l’entreprise aura également à sa disposition un véhicule neuf pendant la durée du contrat, toujours sur une période allant d’un an à cinq ans. Comme pour la LLD, l’entreprise s’engage à verser un loyer fixe. Cependant, la différence majeure repose sur une option supplémentaire à la fin du contrat. En effet, l’entreprise aura la possibilité de faire l’acquisition de la voiture en s’acquittant du montant correspondant au prix de vente de la voiture avec une déduction des loyers déjà versés.

Des avantages fiscaux indéniables

Il faut savoir que le leasing n’entre pas en ligne de compte dans le bilan comptable de l’entreprise. De ce fait, les loyers sont passés en charge et cela permet à l’entreprise de diminuer sa base imposable. Résultat, il est alors plus facile d’étaler dans le temps la charge financière liée à la location du véhicule. Cependant, la déductibilité fiscale ne pourra dépasser le plafond de 18 300 euros par véhicule.

Le leasing permet d’avoir un véhicule flambant neuf et performant, tout en disposant d’une faible mensualité. En effet, le loyer reste inférieur au montant d’un crédit traditionnel. C’est donc une option particulièrement intéressante pour une entreprise qui cherche une solution pour alléger son budget mensuel, tout en profitant d’une voiture haut de gamme.

De nombreux services à disposition

Au-delà des avantages précédents, un contrat de leasing pour les professionnels est également synonyme de sécurité et de tranquillité. Le loyer mensuel inclut une multitude de services comme l’assurance automobile, l’entretien, l’assistance et la possibilité de bénéficier d’un nouveau véhicule en cas d’immobilisation. Encore une fois, ce sont des services particulièrement appréciables sur le plan comptable qui permettent de maîtriser à chaque instant son budget auto.

Un recentrage sur votre activité

Si vous choisissez l’externalisation de la gestion de votre parc de véhicules, vous serez en mesure de vous recentrer sur vos activités productives. Cela vous évite de perdre du temps dans l’acquisition d’une voiture et ni de vous préoccuper de sa gestion et, plus tard, de sa revente. De plus, vous profitez d’une flotte de véhicules récents avec si nécessaire une prise en compte des préoccupations environnementales.

Une opportunité à saisir afin de rouler avec un véhicule hybride ou électrique, à moindres frais. De cette façon, vous véhiculez une image positive de votre société et vous avez la garantie que vos salariés sont en sécurité grâce à l’utilisation de véhicules de qualité.

Une solution flexible à la disposition des entreprises

Si vous êtes intéressé par la LLD ou la LOA, n’hésitez pas à comparer les offres existantes. Le leasing vous offrira de nombreux avantages aussi bien sur le plan financier que sur le plan matériel. De votre côté, vous allez pouvoir vous concentrer pleinement sur votre cœur de métier plutôt que de perdre du temps dans la gestion de votre parc automobile.

