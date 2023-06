Location et remarketing VO : BCA et ALD Automobile + LeasePlan font cause commune

À la tête d’une flotte mondiale de 3,3 millions de véhicules (recensés à fin mars 2023), ALD Automobile + LeasePlan a signé un accord à long terme avec BCA, spécialisé dans l’expertise de véhicules d'occasion destinée aux particuliers et aux professionnel. Un partenariat européen qui s'inscrit dans la stratégie de diversification du tandem et permet d’étoffer les canaux de vente de celui-ci, en particulier la plateforme internationale d'enchères de véhicules d'occasion ALD Carmarket.

Pour cause : par ce rapprochement, BCA apportera des services de remarketing pour les véhicules en retour de location. Ceux-ci comprennent l’inspection des véhicules et la vente de véhicules d'occasion à des professionnels via la marketplace automobile européenne de BCA, qui recommercialise plus de 1,5 million de véhicules par an sur 14 marchés et a déjà séduit des constructeurs comme Nissan ou Lynk & Co. La solution, elle, s’implantera dans sept pays que sont la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Norvège, mais qui pourrait, à l’avenir, s’ouvrir à d'autres pays.

Optimiser la disponibilité des véhicules pour le B to B

Guillaume de Léobardy, responsable du bureau remarketing chez ALD Automotive + LeasePlan, se félicite de cette collaboration car, « en tant que l'un des plus grands fournisseurs de véhicules d'occasion de qualité au monde et en particulier en Europe continentale, nous sommes heureux de nous associer à BCA pour diversifier davantage nos opérations de remarketing et maximiser la disponibilité de nos véhicules de retour de location sur le marché européen. »

Jean-Roch Piat, CEO de BCA Europe, salue de son côté un partenariat qui « offre une puissante capacité de revente ciblée aux véhicules de retour de location du stock ALD Automotive + LeasePlan ainsi qu’une sélection diversifiée de véhicules d’occasion, de haute qualité, à la clientèle B to B de BCA. » Une alliance gagnant-gagnant en somme.