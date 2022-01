Location : La fusion des activités françaises de Fraikin et ViaLocation en marche

Les deux acteurs de la location courte et moyenne durée à destination des professionnels avaient débuté leur processus de rapprochement en 2020. Voilà l'opération finalisée et les premières synergies annoncées.

L'union entre les loueurs Fraikin et ViaLocation a été prononcée. Aussi, en vue de « s’imposer comme la référence incontestable de la location de véhicules industriels et commerciaux en Europe », le Groupe Fraikin vient d'annoncer dans un communiqué la fusion des entités françaises de Fraikin et ViaLocation. Une opération qui sera effective « dans les mois prochains » est-il précisé.