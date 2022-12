Loctite lance sa plateforme de formation Xplore

Basé sur les connaissances accumulées en plus de 65 ans d’expérience pratique des marques Loctite et Teroson, le contenu disponible sur le site est 100 % gratuit et de qualité certifiée. L’internaute n’a qu’à sélectionner un sujet pour accéder à l’ensemble des informations disponibles sur celui-ci via une série de sessions de 15 minutes chacune.

En prenant, pour exemple, le cas de l’opération « Remplacement de pare-brise », la plateforme propose à l’internaute comment augmenter la sécurité et éviter les pièges d’application courants dans le collage de pare-brise. Le détail des modules traitant de ce thème passe par une présentation rapide de l’opération, une présentation des adhésifs polyuréthane, une énumération des pièges courants d’utilisation, le détail de la procédure de remplacement d’un pare-brise, la sélection de la bonne colle et enfin l’organisation du recyclage.

Enfin, pour justifier du passage par la plateforme Loctite Xplore, le professionnel peut se voir attribuer un certificat à l’issue de la formation après avoir validé avec succès les 7 sessions de 15 min.