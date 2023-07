Loeizig Sevellec prend la direction commerciale France de Renault Trucks

Ingénieur en mécanique de formation acquise à l’INSA Lyon, Loeizig Sevellec, 46 ans, a également en poche un Master stratégie & marketing industriel suivi à l’EM Lyon. Avec plus de neuf années d’expérience dans les différentes entités du constructeur PL français, Loeizig Sevellec endosse un nouveau rôle avec de forts enjeux comme le développement de l’électromobilité au sein de la direction énergies alternatives.

En plus de l’électromobilité, le nouveau patron devra poursuivre la consolidation des clients grands comptes, qui représentent 20% des ventes, et conforter le réseau de distributeurs/concessionnaires, plus gros canal de ventes de la marque. Enfin la mobilité urbaine n’est pas en reste avec un projet d’extension des offres de mobilité urbaine décarbonée. « Au-delà des nouvelles technologies qui accompagneront ces changements, c’est surtout une aventure humaine passionnante qui m’attend. Je me réjouis de travailler auprès de nos clients, de nos partenaires, et de nos collaborateurs pour devenir le leader incontournable de la décarbonation du transport de marchandises. » Loeizig Sevellec, directeur commercial France Renault Trucks.