Logiciels automobiles : Sonatus lève 75 millions de dollars

Deuxième tour de table pour Sonatus. Œuvrant dans le domaine du Software-Defined Vehicle (SDV, à savoir les véhicules capables de gérer des opérations, d’ajouter des fonctionnalités et d’en activer de nouvelles via un logiciel), Sonatus vient en effet de boucler une nouvelle levée de fonds de 75 millions de dollars. Une opération qui porte ainsi l’enveloppe de l’entreprise à plus de 110 millions de dollars, à laquelle ont contribué des clients mais aussi des sociétés de capital-risque et de partenaires stratégiques.

Parmi ses soutiens financiers, Sonatus compte le groupe technologique d’envergure internationale, Hon Hai Technology Group, plus connu sous le nom de Foxconn. C’est d’ailleurs ce fabricant d'électronique, qui épaule Apple pour ses iPhone, qui a mené le tour de table. Il financera ainsi la technologie déployée par Sonatus et employée pour approfondir le développement de sa plateforme destinée aux véhicules électriques.

Accélérer dans la production de masse

Il faut dire que « la vision de Foxconn est de s'étendre au marché des véhicules électriques où nous avons l'intention de produire des solutions automobiles agnostiques des marques, comme nous l'avons fait avec succès dans d'autres industries, des PC aux téléphones portables », rappelle Eric Yeh, directeur général du Software Development Center de Foxconn. « Grâce à cette nouvelle levée de fonds, nous disposons des ressources nécessaires pour développer de manière significative notre croissance […] Sonatus est donc idéalement positionné pour accélérer l'innovation logicielle des véhicules dans le futur », affirme de son côté Jeffrey Chou, cofondateur et P-DG de Sonatus.

Pour rappel, la plateforme logicielle de Sonatus est en production dans les véhicules Hyundai, Kia et Genesis. Elle est notamment implantée dans la Hyundai Ioniq 6 et sera présente dans des millions de véhicules d'ici à 2023. Sonatus sera également présent au CES 2023, pour y dévoiler des solutions innovantes ambitionnant de transformer l'industrie automobile. Et notamment des solutions logicielles de future génération construites sur la base d’architectures de référence, en collaboration avec des fournisseurs de semi-conducteurs.