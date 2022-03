Logistique : Autodistribution enfonce le clou du digital

La performance logistique au service du client est un levier de croissance pour Autodistribution. La centrale dispose de 8 plateformes spécialisées par métier (PL, carrosserie, mécanique, grands-comptes, pièces techniques, peinture, pneus et équipements d’atelier). Elles alimentent une combinaison de distributeurs mêlant sites « pivot », sites « livreurs » et sites de proximité pour un total de 389 magasins dont 240 intégrés. Ils cumulent une surface de stockage de 437 000 m2. Résultat : 3,7 millions de livraisons par an acheminées en moyenne 3 fois par jours (6 sur certains secteurs). La logistique du dernier kilomètre s’appuie sur une flotte interne de plus de 700 camionnettes à laquelle s’ajoutent des prestataires externes.

Pour optimiser les temps et les coûts de livraisons, Autodistribution teste actuellement, avec une dizaine de distributeurs et 50 chauffeurs, une solution informatique qui construit les plans de tournées en fonction des commandes. Elle détermine le nombre de véhicules nécessaires pour tenir les engagements. Avant chaque départ, les chauffeurs, équipés d’un smartphone, scannent les bons de commandes pour vérifier qu’ils embarquent bien l’ensemble de la marchandise et pour tracer leur parcours.

Cette optimisation dynamique des tournées doit permettre à Autodistribution d’utiliser au mieux ses moyens de livraisons. Elle renforce de même la relation client grâce au tracking des livraisons. Pour les livreurs, le guidage apporte du confort et une répartition plus équilibrée du travail. Si les tests de cette nouvelle solution s’avèrent concluants, le groupement pourrait généraliser le dispositif l’an prochain.

Simplifier la gestion des retours

La simplification des retours de produits est aussi au programme digital. Ces retours représentent environ 10 % des achats (plus de 1,2 million de produits par an). Pour simplifier et rendre plus rapide la procédure, Autodistribution a développé une application. Elle permet au garagiste, au fil de l’eau, de scanner le code barre de la pièce à retourner pour lancer automatiquement le traitement (recherche du bon de commande, motif du renvoi, remboursement, programmation du retrait, recommandations, suivi de l’opération….). Pour les garagistes cela se traduit par une facilité de gestion, un gain de temps et moins d’argent immobilisé. Pour les distributeurs, cette digitalisation doit permettre de mieux analyser les raisons des retours.

Cette digitalisation du suivi des livraisons et des retours est connectée au centre d’appels téléphoniques chez les distributeurs qui savent localiser où se trouve une commande et si elle a bien été réceptionnée ou retournée.