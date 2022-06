Logistique : Jacky Le Hellard, l’infatigable livreur de pièces détachées Mercedes-Benz

Les Transports Bertin assurent la logistique des pièces Mercedes-Benz depuis 1976. Aujourd’hui avec des Atego et des Actros...mais aussi avec Jacky Le Hellard.

Il s’appelle Jacky Le Hellard et depuis 11 ans ses journées débutent à 2 heures du matin dans les entrepôts des Transports Bertin, à Brie au sud de Rennes. Chaque nuit, ce cinquantenaire, en compagnie de six autres de ses collègues, réceptionne deux Actros semi-remorques de pièces détachées en provenance du Centre Logistique de Mercedes-Benz à Valenciennes (59). Ces commandes, passées la veille, sont destinées aux 55 distributeurs de la marque du secteur.

Elles doivent être livrées au plus tôt avant 8h00. L’équipe Bertin les attend pour les trier, les pointer, les recharger et les livrer avec sa flotte d’Atego. « Il y a toutes sortes d’éléments de carrosserie dont des pare-chocs, des pare-brise mais aussi des pièces mécaniques voir des moteurs complets » explique Jacky Le Hellard qui organise son chargement en fonction de sa tournée.

Il est 4 heures. Le livreur est prêt pour le départ de la tournée quotidienne – du mardi au samedi – à travers la Bretagne et la Basse-Normandie avec un premier arrêt à Rennes. En milieu de matinée, Jacky Le Hellard a fini sa tournée, durant laquelle il a livré tout aussi bien des documents commerciaux que des pare-chocs ou des pièces de moteur de voitures, d’utilitaires ou de camions de marque Mercedes-Benz. Il est temps de refaire le plein, de nettoyer son camion. Et de repartir illico vers… son second métier, sa seconde journée de travail : Jacky est en effet aussi éleveurs de bovins !

Les Transports Bertin assurent la logistique des pièces détachées du réseau Mercedes-Benz depuis 1976. Ils gèrent aujourd’hui, 5 jours sur 7, onze tournées régulières de distribution pour assurer l’approvisionnement quotidien en pièces détachées des marques des groupes Daimler Truck et Mercedes-Benz : sept au départ de leur siège social de Brie (35) et quatre autres depuis leur dépôt de Rouen (76). Chaque jour, du mardi au samedi, toutes les livraisons sont assurées avec des porteurs Atego, ou des tracteurs Actros.