Nabu lève 1 million d’euros pour faciliter le traitement automatisé des documents de transport

Nabu, start-up qui a développé une plateforme d'intelligence artificielle pour accélérer le traitement des documents liés au transport de marchandises, annonce une première levée de fonds de plus d'un million d'euros auprès de Maersk Growth, Techstars et plusieurs business angels français et américains.

Fondateur de Nabu, Arnaud Doly s'intéresse depuis plusieurs années à la modernisation des processus du commerce international grâce à son expérience en trade finance. Il a notamment pu constater à quel point les tâches administratives du secteur sont archaïques. Depuis lors, il a cherché à les améliorer grâce à la technologie, ce qui l'a conduit à créer la start-up.

« Les saisies manuelles sont source d'erreurs, lentes, non évolutives et font partie d'une époque révolue », déclare Peter Votkjaer Jorgensen, partner chez Maersk Growth. Et de poursuivre : « En automatisant cette saisie, nous allons permettre une expérience très différente pour toutes les parties concernées. La vision et la passion d'Arnaud nous ont immédiatement séduits et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour développer la plateforme de Nabu ».

Grâce aux fonds levés, Nabu compte finaliser le développement de sa plateforme en implémentant changements et améliorations grâce aux retours de ses bêta-testeurs. Pour soutenir ce développement, l'entreprise entame une campagne de recrutement et embauche plusieurs personnes pour renforcer et structurer ses équipes techniques et produits.

Au cours des douze prochains mois, Nabu continuera d'investir en R&D pour développer ses algorithmes propriétaires de traitement intelligent de documents et achever le développement de la première version de la plateforme. La start-up entend également utiliser les fonds pour entamer la discussion auprès des grands acteurs internationaux de la logistique et répondre aux enjeux globaux du commerce international.