Lotus arrive à Paris dans l’ancien showroom de DS Automobiles

Le 26 septembre 2023, Lotus va inaugurer son nouveau flagship à Paris, dans le triangle d’or et l’ancien DS World au 33 rue François 1er. Pour l’occasion, Lotus va frapper les esprits en présentant l’Emeya, l’une des plus puissantes GT électriques du monde. La Lotus Emeya vient d’être dévoilée à New York.