Lotus : « Avec ce nouveau SUV Eletre, nous visons 65 % de nos ventes aux professionnels »

L'Automobile & L'Entreprise : Quel est le profil type de l'acheteur d'une Lotus en 2023 ?

Daniel Dietrich : En 2023, le profil de l’acquéreur d’une Lotus est très diversifié et va continuer à évoluer avec le lancement de la Lotus Eletre et prochainement de futurs modèles. Aujourd’hui, nos clients sont des consultants de prestigieux cabinets de conseil comme Accenture, Deloitte, ou encore des membres de Comité de Direction de PME et grandes entreprises. Les professions libérales (avocats, architectes etc.) souhaitant conduire un véhicule électrique d’exception sont également acheteurs de nos modèles. Enfin, il ne faut pas oublier les passionnés d’automobile, pour qui Lotus a toujours occupé une place à part entière, ainsi que les inconditionnels de notre marque emblématique.

L'Automobile & L'Entreprise : Avec l'arrivée de voitures électriques, pensez-vous intéresser les flottes d'entreprise ?

Daniel Dietrich : Absolument ! Grâce à notre feuille de route nommée "Vision80", la marque est en pleine évolution et notre gamme se développe à travers différents modèles 100 % électriques. Tout en conservant notre positionnement de marque haut de gamme axée sur le plaisir de conduite, cette évolution majeure permet d’inscrire Lotus dans la Car Policy des entreprises.

L'Automobile & L'Entreprise : Aujourd'hui, quel est le pourcentage de vos ventes réalisées aux entreprises, et quel est votre objectif avec la Lotus Eletre ?

Daniel Dietrich : S’agissant de nos sportives, telles que Lotus Emira par exemple, notre cœur de cible n’est pas majoritairement composé d’entreprises. Avec l’arrivée de la Lotus Eletre, positionnée comme un véhicule Lifestyle haut de gamme, la marque s’adresse désormais à une clientèle beaucoup plus large dont une majorité d’entreprises. Avec ce nouveau modèle, nous visons 65 % de nos ventes aux professionnels.

L'Automobile & L'Entreprise : Ce modèle ouvre-t-il la voie à un SUV ou à une berline électrique, plus petit et moins performant, capable de concurrencer par exemple une Tesla Model 3 ou Model Y ?

Daniel Dietrich : Excellente question ! Avec notre plan de croissance, nous affichons de fortes ambitions commerciales et pour accompagner celles-ci, un plan produit diversifié a été établi pour les 5 années à venir. La Lotus Eletre (segment E SUV) marque le début de cette offensive produit 100% électrique qui sera suivie par le lancement d’une berline GT (segment E) tout aussi performante. Dans les prochaines années, un SUV segment D (plus petit que la Lotus Eletre) viendra compléter la gamme afin de répondre à tous les besoins. Pour en savoir plus sur ces différents modèles, nous vous invitons à patienter encore un peu, mais sachez que la qualité et les performances resteront fidèles à la marque. D’ailleurs, il est intéressant de mentionner que nous travaillons aussi sur le lancement d’une sportive 100 % électrique qui arrivera sur le marché avant les célébrations des 80 ans de Lotus, en 2028.

L'Automobile & L'Entreprise : Aujourd'hui, les clients louent plus qu'ils n'achètent une voiture. Proposez-vous des formules de LLD ou LOA innovantes ?

Daniel Dietrich : Avec l’objectif de réaliser 65 % de nos ventes aux professionnels, il est essentiel pour nous de proposer des offres de financement en location longue durée particulièrement compétitives avec notre partenaire ALD, puis très prochainement en marque blanche. En ce qui concerne la location avec option d’achat, nous travaillons sur le sujet et cela devrait arriver très bientôt. Plus globalement, et dans le but de faciliter l’accès à nos modèles, toutes les formules locatives (LLD, LOA, Crédit Bail…) seront disponibles pour nos clients.