Lotus modernise ses concessions automobiles

Sous le pavillon du groupe automobile chinois Geely, la marque Lotus a retrouvé de l’ambition. Son nouveau plan produits s’accompagne d’une nouvelle charte graphique pour ses concessions en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe.

Rachetée par Geely en 2017, la marque Lotus revit dans une galaxie qui comprend aussi Volvo, Polestar, Lynk & Co ou encore Proton. Après les Lotus Emira et Evija, la marque travaille sur le lancement du SUV électrique Eletre, dont les premières livraisons sont attendues en 2023, et sur le développement d’une sportive 100 % électrique baptisée Type 135.

Une nouvelle charte graphique qui symbolise le revival de Lotus

Le groupe a aussi ouvert le chantier de la modernisation de son réseau en épousant une nouvelle charte graphique premium et sculpturale. La première concession aux nouveaux standards a vu le jour au Bahreïn en 2021. Plus récemment, au Royaume-Uni, le site Lotus d’Exeter, propriété d’Hendy Group, a été rénové. Aux États-Unis, le showroom de Dallas du groupe Earth Motorcars a fait peau neuve. En Europe, c’est à Bruxelles (Belgique), avec le groupe de distribution Sterckx-Desmet, et à Turin (Italie) que la nouvelle identité visuelle a été inaugurée.

Proposer une expérience clients premium

« Alors que nous étoffons notre gamme de modèles, il nous revient aussi d’accorder un soin particulier à l’expérience de nos clients. Cette transformation de nos concessions dans le monde va dans ce sens et se double du déploiement de notre nouvelle plateforme e-commerce, les deux éléments étant complémentaires », commente Geoff Dowding, directeur exécutif ventes et après-vente de Lotus, tout en précisant que de nombreuses autres concessions de la marque ont déjà programmé leur changement d’identité visuelle.