Lotus nomme John Paul Gregory à la tête du design extérieur de ses voitures

Lotus annonce que John Paul Gregory prend les rênes du style extérieur des véhicules de la marque du groupe Geely. Après avoir œuvré chez Aston Martin et Bentley, John Paul Gregory sera basé au Lotus Tech Creative Center de Coventry.

John Paul Gregory rejoint donc la marque Lotus en qualité de responsable du design extérieur au sein du Lotus Tech Creative Center de Coventry, au Royaume-Uni. Il travaillera aux côtés de Ben Payne, directeur du style, pour développer la future gamme de véhicules lifestyle électriques de la marque. Il collaborera étroitement avec Russell Carr qui supervise les modèles sportifs de la marque depuis le site d’Hethel, qui comprend l’usine et le circuit Lotus. Il pourra aussi s’appuyer sur les grandes qualités de Jon Statham, en charge du design intérieur.

Un designer rompu aux codes du luxe

Diplômé de la prestigieuse école de design de Pforzheim, en Allemagne, John Paul Gregory débute sa carrière chez Volkswagen, avant de rejoindre Bentley où il restera plus treize ans, notamment comme responsable du design extérieur depuis 2016. Au début de 2022, il rejoint la marque mythique Aston Martin.

L’avenir de Lotus se dessine aujourd’hui

« John Paul Gregory est un designer talentueux d’envergure mondiale, avec des qualités éprouvées en créativité, en communication et en management. Il arrive à point nommé pour nous au moment où nous positionnons la marque à un niveau supérieur », souligne Ben Payne. « Lotus a déjà amorcé sa transition vers un avenir de marque globale à hautes performances et l’activité du LTCC n’y est pas étrangère. Avec une histoire iconique à mettre en valeur, je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec Ben et les équipes pour écrire le prochain chapitre de la marque », déclare John Paul Gregory.

Sous le pavillon du groupe Geely, Lotus a trouvé une nouvelle impulsion comme en témoignent les Lotus Emira, Evija ou encore le SUV Eletre.

