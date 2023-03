LS Group accélère encore dans les marques de luxe avec Maserati

Un mois après son entrée dans le réseau Dallara, LS Group renforce son pôle de marques de luxe (EF Schumacher) déjà bien garni avec Alpine, Bugatti, Lamborghini, McLaren, Maserati et Porsche. Et c’est avec la firme italienne Maserati qu’Édouard Schumacher a resserré les liens.

Toutefois, le distributeur n’est pas un nouvel entrant dans le réseau Maserati. En effet, il distribue déjà la marque au trident au Vésinet, dans les Yvelines, depuis 2015. Cette fois, les deux partenaires se sont installés au cœur de la capitale. Pour l’heure, un point de vente éphémère « le Maserati Caffè Paris », sorte de « maison hommage » à l’égard de Maserati, a investi le marché italien Eataly Paris Marais dans le 4e arrondissement. Ces locaux provisoires accueilleront les clients en attendant l’inauguration de la future concession qui adoptera les standards de Maserati. « Les codes ont changé et c’est probablement cela, le nouveau luxe, explique Édouard Schumacher, CEO de LS Group. Maserati Caffè Paris, place le décor de notre histoire d’amour avec l’Italie, cette romance à l’italienne que nous voulons écrire et partager avec vous. De nouveaux horizons, un lieu pour nous évader et rêver. Après tout, l’important n’est pas la destination mais le voyage en lui-même ».

Une gamme progressivement électrifiée

Le point de vente temporaire couvre donc la totalité de l’Île-de-France en termes d’immatriculations. En 2022, la marque a enregistré un chiffre d'affaires global de 2,32 milliards d'euros, généré grâce à la vente de 25 900 véhicules dans le monde (contre 24 200 en 2021), dont 213 unités en France. Maserati ambitionne de commercialiser six nouveaux modèles 100 % électriques d’ici à 2025, dont trois au cours de l'exercice actuel. Comme beaucoup de constructeurs, la firme au trident promet une gamme entièrement électrique à partir de 2030.