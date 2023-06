LS Group continue de renforcer sa direction en France et en Italie

Après Serge Pietri, nommé directeur général en charge des opérations pour les établissements français de LS Group, l'opérateur annonce les arrivées de Julien Hervy et Pascal Pozzoli le 3 juillet 2023. Le premier s'occupera des activités françaises de l'opérateur, tandis que le second assumera celles des établissements italiens.

Afin de mener ses divers chantiers prévus en France et en Italie cette année, le groupe multimarques dirigé par Edouard Schumacher va entourer de deux nouveaux directeurs. « Nous sommes très heureux de l’arrivée de ces grands professionnels dans un contexte d’accélération de la transformation et de la croissance de notre groupe », a confié Edouard Schumacher dans un post LinkedIn.

Tout d'abord, depuis le 2 mai 2023, Serge Pietri, l’ancien responsable de la filiale de distribution de Renault en France, a pour mission de superviser les déménagements de Maserati depuis Le Vésinet (78) vers Saint-Cloud (92) et McLaren dans le sens inverse. « J’ai pleinement confiance dans les valeurs, l’expertise et la vision de Serge, que je connais depuis de nombreuses années, pour permettre à LS Group de continuer son développement et préparer son avenir », se réjouissait le président du groupe lors de l'annonce officielle de sa nomination.

Dans cette continuité, l'entreprise va compter dans ses rangs Julien Hervy dès le 3 juillet prochain. Celui-ci occupera les fonctions de directeur général adjoint en charge des opérations pour les points de vente français du groupe. Il travaillera « aux côtés de Serge Pietri » a précisé Schumacher sur LinkedIn : « Spécialiste des marques généralistes, premium et sportives, Julien a occupé toutes les fonctions d’encadrement opérationnel au sein des groupes PGA puis VGRF ».

Une nouvelle organisation italienne

LS Group structure également ses activités en Italie. En effet, l’opérateur a annoncé son arrivée sur ce nouveau territoire le 31 mai dernier suite à l’acquisition officielle de la dernière succursale Renault Retail Group à Rome. La direction de la filiale sera confiée à Pascal Pozzoli le 3 juillet prochain également. Il « a notamment occupé des fonctions de direction des réseaux Renault italien et français et de la filiale financière de ce constructeur en Italie », explique Edouard Schumacher.

« Rome est la ville qui complète Paris par excellence. Rome sera notre quatrième bassin géographique, trois en France et un en Italie, qui seront en termes de taille pratiquement équivalentes ». L’opération de rachat porte sur trois sites : un site principal situé à Tiburtina, au nord-est de la ville, ainsi que deux sites secondaires comprenant une carrosserie et un autre établissement. Ensemble, ils génèrent un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros, commercialisent 9 000 véhicules neufs et véhicules d'occasion à particuliers « en année creuse », et emploient 145 salariés. Notons que le site principal possède également un centre Alpine. Avec Brie-Comte-Robert (77) et Mantes-le-Vexin (78), LS Group possèdera désormais trois centres Alpine.