LS Group installe Maserati à Saint-Cloud et déplace McLaren au Vésinet

Au cours des six prochains mois, LS Group va multiplier les investissements afin d’assurer la délocalisation et la réimplantation de plusieurs showrooms franciliens sur des sites déjà existants. Serge Pietri (ex-Renault) a d’ailleurs été recruté pour accompagner et piloter cette croissance.

Fin mars, LS Group (fusion des familles Lamirault et Schumacher) a inauguré le Maserati Caffè Paris au coeur d’Eataly Paris Marais, un site éphémère dans l'attente de la future concession parisienne de la marque au trident. Le futur site ne sera pas seulement une opération de croissance pour l’opérateur, mais il s’accompagne en réalité d’une réorganisation importante pour plusieurs marques du groupe. Des marques de prestige (EF Schumacher réunit Alpine, Bugatti, Lamborghini, McLaren, Maserati, Dallara et Porsche) comme des marques généralistes.

De fait, la future concession Maserati ouvrira ses portes sur la colline de Saint-Cloud (92) en septembre 2023. Selon les confidences d’Edouard Schumacher, l’écrin s’étendra sur une superficie de 1 500 m2, comprenant l’exposition des véhicules neufs et d’occasion, ainsi que la partie service, « mais sans compter les espaces de stockage qui seront organisés aux alentours » précise-t-il. Les clients Maserati de toute l’Ile-de-France devront donc bientôt se rapprocher de ce site pour acheter leur véhicule ou accessoires à l’effigie du trident. Les immatriculations françaises de Maserati sont partagées sur le territoire national entre quinze distributeurs. En 2022, elle a enregistré un chiffre d'affaires global de 2,32 milliards d'euros, généré grâce à la vente de 25 900 véhicules dans le monde (contre 24 200 en 2021), dont 213 unités en France.

De plus, Edouard Schumacher prévoit également d’y installer sur place un pop-store pour une autre marque de prestige italienne qu’il nous a demandé de ne pas dévoiler pour l’heure. Lorsque le nouvel espace aux standards de Maserati sera construit à Saint-Cloud, le Maserati Caffè, qui a toujours eu une vocation éphémère, ne portera plus ce nom. Cependant, séduit pas le concept, Edouard Schumacher aimerait lancer d’autres lieux de vie de ce type dans Paris, avec d’autres marques de prestige.

LS Group investit pour Volkswagen Group

Si la présence de Maserati aussi près de la capitale est nouvelle, les locaux de Saint-Cloud, eux, existent déjà et sont occupés par Volkswagen et McLaren. L’essentielle de l’activité de Volkswagen sera rapatriée à Rueil Malmaison (78) où LS Group possède déjà un imposant site multimarques Volkswagen, Seat, Skoda et Audi. L’objectif est « d’augmenter les capacités de service de ces marques. On est actuellement en sous capacité et c’est une vraie opportunité de pouvoir les augmenter pour chaque entité. Nous avons déjà une surface de 6 000 m2 et nous aimerions obtenir 2 500 m2 de plus. Ce site est en train de devenir le centre névralgique pour l’ouest parisien ».

Toutefois, Volkswagen va conserver une empreinte à Saint-Cloud puisqu’Edouard Schumacher compte y créer l’un des premier City Store de France « afin de créer une expérience client différente, sur un format XS mais beaucoup plus qualitatif ». La famille électrique ID sera présentée aux clients sur l’un des niveaux par des Genius, tandis que le second niveau sera un salon aux couleurs de la marque. Les véhicules en essais seront stockés dans des parkings sécurisés. D’ailleurs, Edouard Schumacher aimerait déployer ultérieurement ce format XS avec Renault, sur sa plaque du Grand-Ouest à Rennes (35).

Un écrin unique pour McLaren

Par ailleurs, le dirigeant projette de déplacer la marque McLaren de Saint-Cloud vers le site du Vésinet (78) qui est occupé par Maserati depuis 2015. La marque de voitures de sport de haut de gamme aura donc un bâtiment de 1 000 m2 qui lui sera 100 % dédié, que ce soit pour le showroom comme pour l’après-vente. « Une première pour McLaren en France », s'enthousiasme le président du groupe.

Tous ces mouvements seront pilotés par Serge Pietri, l’ancien responsable de la filiale de distribution de Renault en France. Celui-ci intégrera LS Group le 2 mai 2023. « J’ai pleinement confiance dans les valeurs, l’expertise et la vision de Serge, que je connais depuis de nombreuses années, pour permettre à LS Group de continuer son développement et préparer son avenir », se réjouissait Edouard Schumacher lors de l'annonce officielle de sa nomination. LS Group compte au total 63 concessions automobiles situées en Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, représentant 25 marques et employant 1600 collaborateurs. Avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, LS Group commercialise 32 000 véhicules neufs, 22 000 d'occasion, et réalise 250 000 opérations dans ses ateliers chaque année.