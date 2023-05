LS Group s’implante en Italie

Édouard Schumacher a toujours eu une attirance pour l’Italie. C’est la raison pour laquelle le président de LS Group cumule, à mesure des années, les marques automobiles italiennes (Dallara, Maserati et Lamborghini) dans son portefeuille de distribution. D'ici à quelques jours, l’opérateur va passer un cap supplémentaire en adoptant littéralement la Dolce Vita.

De fait, à compter du 31 mai prochain, LS Group va distribuer la marque Renault à Rome. « Rome est la ville qui complète Paris par excellence, souligne Edouard Schumacher. Rome sera notre quatrième bassin géographique, trois en France et un en Italie, qui seront à terme de taille pratiquement équivalentes ». Le président de LS Group a saisi l’opportunité d’acquérir la dernière filiale italienne vendue par Renault Retail Group. L’opération de rachat porte sur trois sites : un site principal situé à Tiburtina, au nord-est de la ville, ainsi que deux sites secondaires comprenant une carrosserie et un autre établissement. Ensemble, ils génèrent un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros, commercialisent 9 000 véhicules neufs et véhicules d'occasion à particuliers « en année creuse », et emploient 145 salariés. Notons que le site principal possède également un centre Alpine. Avec Brie-Comte-Robert (77) et Mantes-le-Vexin (78), LS Group possèdera désormais trois centres Alpine.

Une stratégie d'internationalisation

En Italie, la marque Renault détient 9 % de part de marché. À terme, l’activité italienne devrait représenter entre 25 et 30 % de l’ensemble du groupe. Notons que trois distributeurs dont LS Group vont se partager la vente de véhicules dans la ville de Rome. Contrairement à la Suisse, la Belgique ou l'Espagne, les distributeurs français sont pour l'instant très peu nombreux sur le marché italien. En octobre 2021, BYmyCAR avait lui aussi choisi de s'y développer aux côtés de BMW. Il possède quatre sites à Milan qui représentent 9 000 m2 de surface d’exposition, 10 000 m2 d’atelier, 191 collaborateurs, 3 000 VN, 2 500 VO et 1 500 deux-roues motorisés. Le chiffre d’affaires global atteint 180 millions d’euros.